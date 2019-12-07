Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için gittiği Londra'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi.

Peki, toplantıda neler gündeme geldi?

Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlanan plan ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde gündeme geldi.

Sonrasında diğer 3 ülkeye, büyükelçileri ya da bakanlar aracılığı ile iletildi.

Johnson, Merkel ve Macron, Barış Pınarı Harekat bölgesini kapsayan planı bir kez de Erdoğan'ın ağzından dinledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Cerablus ve Afrin'de yaptıklarını hatırlattı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılacakları anlattı.

Külfet paylaşımı konusu gündeme geldi

Liderler Türkiye'nin çabalarını haklı gördü ama kendilerini bağlayıcı bir ifade kullanmadı. Yardım için Suriyelilerin gönüllük esası ile geri dönmesini ve sürecin BM gözetiminde yürütülmesini şart koştular.

Bu taleplere karşı, Afrin ve Cerablus'a gönüllü geri dönen Suriyeliler örnek gösterildi.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında, Cenevre ve Ankara'da yapılan toplantılara dikkat çekildi.

Cenevre'deki üçüncü toplantıda geri dönüşler konusunda ortak bir çerçeve çizilmeye başlanacağı ifade edildi.

Bir sonraki toplantı İstanbul'da

4'lü zirveden sıkı diyalog içinde kalma fikri ile ayrıldı liderler.

Yılda bir kez zirve düzenleme kararı benimsendi. Bir sonraki toplantı 2020 yılı Şubat ayında Türkiye'nin talebi ile İstanbul'da gerçekleşecek.

Ayrıca yılda 2 kez dışişleri bakanlarının, 4 kez de özel temsilcilerin bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber