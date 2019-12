Dünya Bankası'nın Çin'e 1 ile 1,5 milyar dolar arasında düşük faizli kredi verilmesini onaylaması, ABD Başkanı'nın tepkisine yol açtı.

Trump, kredi onayının ardından sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dünya Bankası neden Çin'e kredi veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var, eğer yoksa bile bunu kendileri yapabilirler. Dur!" ifadesini kullandı.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!