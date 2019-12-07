Amerika’nın Federal İstihbarat Servisi (FBI) tarafından Amerikan siber güvenlik ve bankacılık sistemlerine sızmaya çalışmakla suçlanan Rus internet hackerlar İgor Turaşev ve Maksim Yakubets için resmen arama kararı çıkarıldı.

FBI’ın resmi internet sitesinde fotoğrafları ve bilgileri paylaşılan Rus hackerlar için 5’er milyon dolar ödül koyuldu.

[İHA]

ABD İçişleri Bakanlığı tarafından finans kuruluşlarını 55 milyon dolar civarında zarara uğrattığı gerekçesiyle 2017'de İspanya'nın Barselona şehrinde yakalanan Rus hacker Stanislov Lisov, geçtiğimiz ay Amerika’da görülen mahkemede 5 yıl hapis cezasının yanı sıra 50 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İHA