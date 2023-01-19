Parlamentodan geçmesi beklenen yeni bir yasa tasarısı, insanların çalışmayı bırakabileceği resmi yaşı 62'den 64'e yükseltecek.

Paris'te ve diğer şehirlerde on binlerce kişinin katıldığı büyük gösteriler bekleniyor.

Birçok okul ve diğer kamu hizmetleri kapatılacak. Paris'teki Orly Havalimanı'nda her beş uçuştan biri iptal edildi.

Paris metrosunda yalnızca iki sürücüsüz hat normal şekilde çalışacak.

Başbakan Elisabeth Borne tarafından bu ayın başlarında açıklanan önerilere göre, 2027'den itibaren insanların tam emekliliğe hak kazanmak için 42 yıl yerine 43 yıl çalışması gerekecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisinin Meclis'te çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle, muhafazakar Cumhuriyetçiler partisinin 60 kadar milletvekilinin desteğine güvenmek zorunda kalacak.