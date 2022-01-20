Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi için geri sayım başladı.



Nisan ayında yapılacak seçimlere dair adaylara yönelik tartışmalar da hız kazandı.

Irkçı siaysetçi protesto edildi

Seçim sürecinde, söylemleriyle tepki çeken aşırı sağcı aday Eric Zemmour, Manş Denizi kıyısında göçmenlerin uğrak noktası olan Calais kentini ziyaret etti.



Burada bir grup gösterici Zemmour aleyhinde sloganlar attı, "yabancı düşmanı ırkçı" söylemlerini protesto etti.

Zemmour AB'yi hedef aldı

Zemmour, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'ni hedef aldı.



AB serbest ticaret müzakerelerini engelleyeceğini ve bloğun doğuya daha fazla genişlemesini önleyeceğini duyurdu.



"Fransa'nın Avrupa ile sınırlarının kontrolünü geri alacağını" da söyledi.

Macron eleştirilerin odağında



Avrupa Parlementosu'nda Fransa'nın AB dönem başkanlığı ile ilgili konuşma yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da milletvekillerinin hedefi oldu.



Fransız vekiller, Macron'u, iklim politikaları konusunda samimiyetsiz davranmak, Fransa'yı bölmek ve halkı ezmekle suçladı.



Henüz adaylığını resmen açıklamayan Macron'un, seçim takvimine rağmen, AB dönem başkanlığını ertelememesi de eleştiri konusu oldu.



Fransız vekiller Macron'u, AB dönem başkanlığını, seçimi kazanmak için kullanmakla suçladı.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak.

Hiçbir adayın ilk turda çoğunluğu alamaması durumunda ise ikinci tur 24 Nisan'da gerçekleştirilecek.