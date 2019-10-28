Dünya

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

28 Ekim 2019 Pazartesi 21:33 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 21:35

Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.