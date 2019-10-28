Dünya
Somali'de tekne alabora oldu: 15 ölü28 Ekim 2019 Pazartesi 17:43 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 17:48
Somali'nin Hiiraan bölgesinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.
Hiiraan Bölgesi Milletvekili Abdirisak Omar Mohamed, yaptığı açıklamada, bölgeye bağlı Beledwein kenti yakınlarındaki Shabelle Nehri'nde yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu belirtti.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Mohamed, 2 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Mohamed, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan Hiiraan bölgesinde 4 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selde, 72 bin aile evsiz kaldı.
Somali'de yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.
Kaynak: AA