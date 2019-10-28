Dünya
Gambiya'da oksijen gazı fabrikasında yangın çıktı28 Ekim 2019 Pazartesi 17:10 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 17:11
Gambiya'nın Kanifing kentinde bir oksijen gazı fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda fabrikada birçok patlama meydana geldi. O anlar, amatör kamera tarafından görüntülendi.
Gambiya'nın Kanifing şehrinde Banjul Oksijen Fabrikası'nda yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, yangın fabrikada patlamalara neden oldu.
Yerel medya, fabrikanın tamamen yandığını ve bölge halkının panik içinde olduğunu bildirdi. Yetkililer, yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: yangın patlama oksijen tüpü gambiya