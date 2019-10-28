Gambiya'nın Kanifing şehrinde Banjul Oksijen Fabrikası'nda yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, yangın fabrikada patlamalara neden oldu.

Yerel medya, fabrikanın tamamen yandığını ve bölge halkının panik içinde olduğunu bildirdi. Yetkililer, yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.

Kaynak: DHA