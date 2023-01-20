Fransız basınındaki haberlere göre, 51 yaşındaki adam, Correze bölgesinin kuzeyinde 2016-2020 arasında 6 orman yangınını başlattığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Tulle Mahkemesinde ifade veren şahıs, söz konusu yangınları başlattığını itiraf etti.

Uzun süredir gözaltında tutulan şahsa mahkemenin ne kadar ceza verdiği henüz netleşmedi.

İçinde yangın çıkarma arzusu taşıdığı belirtilen şahıs, bu işe ilk olarak bir odun yığınını yakmakla başladı.

Şahıs daha sonra bir kulübeyi, sonrasında da bir ahırı yakarak takıntısını orman yangını başlatmaya kadar götürdü.