Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'da bir günde 643 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da COVID-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, COVID-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.
Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 114 artışla 93 bin 790 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 35 bin 864'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 129 bin 654'e ulaştığını söyledi.
Salomon, COVID-19 nedeniyle 6 bin 883'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 120 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1527 artarak 26 bin 391'e çıktığını ifade etti.
Etiketler: koronavirüs fransa covid-19Son Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 21:02
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