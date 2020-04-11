Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcisi Patrick O’Conor, Belarus'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) durumunun endişe verici olduğunu belirterek, "Ülkede tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptalini tavsiye ediyoruz." dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun daveti üzerine 7 Nisan'da başkent Minsk’e gelen DSÖ heyeti, incelemelerini tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

DSÖ temsilcisi O’Conor, Belarus’ta COVID-19 durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

"Belarus’ta düzenlenen etkinlikler tüm dünyayı etkiliyor"

Vakaların arttığına dikkat çeken O’Conor, ülkede ek tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

O’Conor, "Tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptal edilmesini tavsiye ediyoruz. Belarus’ta düzenlenen etkinlikler Avrupa'yı ve tüm dünyayı etkiliyor." dedi.

DSÖ temsilcisi Patrick O’Conor, COVID-19 ile mücadelede Belarus’a destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik ise ülkede tespit edilen vakalardan 301’inin sağlık personeli olduğunu belirterek, "En fazla hasta Minsk ve Vitebsk bölgelerinde var." ifadelerini kullandı.