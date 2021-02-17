Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da bir günde 19 bin 590 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 19 bin 590 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs aşısı yaptıranların sayısı ise 2 milyon 347 bini aştı.
Fransa'da son 24 saatte 352 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 82 bin 812'ye çıktı.
Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 590 artışla 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 348'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 239 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1710 artışla 244 bin 238'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 347 bin 88'e yükseldi, bunlardan 815 bin 547'sine ikinci doz aşı yapıldı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
Sıradaki Haber
Nijerya 1,4 milyon doz daha aşı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz