Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Castex'in Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi.

Castex, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin süreci yönetmek için nisanda Macron tarafından görevlendirilmişti.

2008'de ülkenin güneyindeki Prades semtinin belediye başkanlığını yapan Castex, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2011 ve 2012'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Elysee Sarayı sabah saatlerinde Philippe'in kendisi ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğunu, istifanın kabul edildiğini duyurmuştu.

Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede birkaç haftadır Philippe'in istifası bekleniyordu.