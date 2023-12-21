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Dünya
AA 21.12.2023 12:54

Fransa'da aşırı sağın desteği ile onaylanan göç yasası Anayasa Konseyine taşınacak

Fransa'da, yabancıların haklarını savunan ve 900'den fazla derneğin üyesi olduğu Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS), hükümetin aşırı sağın oyları ile onaylanan göç yasasını, Anayasa Konseyine taşıyacağını bildirdi.

Fransa'da aşırı sağın desteği ile onaylanan göç yasası Anayasa Konseyine taşınacak

France Info'nun haberine göre, ülkede tartışma yaratan ve parlamentonun bir süredir üzerinde uzlaşı sağlayamadığı hükümetin göç yasa tasarısının, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinin desteği ile yasalaşmasının ardından, yabancıların haklarını savunan FAS, yasanın bazı maddelerinin geçersiz sayılması için Anayasa Konseyine başvuracağını açıkladı.

FAS, yasada "hiçbir göç kontrol unsuru olmadığını" aksine "yabancıların hayatını radikal şekilde istikrarsızlaştıracak bir dizi önlemler olduğunu" vurgulayarak, yasaya tepki gösterdi.

Birçok kentte yasanın onaylanmasının ardından gösteri yapıldı

France Bleu'nun haberine göre, 20 Aralık'ta Ulusal Mecliste de onaylanan göç yasasını protesto etmek için dün gece ülkenin farklı şehirlerinde gösteri düzenlendi.

Rennes'deki protestolara yaklaşık 2 bin 500 kişi katılırken, Besançon'da yüzlerce kişi göç yasasına karşı çıkmak için toplandı.

Cherbourg ve Avignon'da da bir grup, hükümetin göç tasarısını protesto etti.

Paris dahil 32 belediye yönetimi, yasayı kısmen uygulayacak

Le Figaro'nun haberine göre, Paris'in de aralarında olduğu solcuların yönetimindeki 32 belediye, yayımladıkları ortak bildiride, yasanın "aşırı sağdan esinlenen" ve 60 yaş ve üstü kişilere devletin verdiği destek ödeneğini yabancılar için şarta bağlayan maddesini uygulamayacaklarını belirtti.

Yasanın "yabancı uyruklu kişilerin temel haklarına ciddi saldırı" niteliği taşıdığını kaydeden solcu belediye başkanları, sosyal yardımların "ulusal tercihlere" dayalı olmadığını ve evrensel olması gerektiğini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yasanın ilgili maddesi, yabancı uyrukluların sosyal yardımlara erişimini, çalışan yabancılar için ülkeye girişlerinin üstünden 30 ay, çalışmayanlar için ise 5 yıl geçmiş olması şartına bağladı.

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