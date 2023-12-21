İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 655 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltılarını da sürdürüyor.

İsrail güçlerinin 25 Filistinliyi daha gözaltına alındığı aktarılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısı 4 bin 655'e yükseldi.

Gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı da bilgisi verildi.