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Dünya
AA 21.12.2023 12:06

ABD'de seçmenlerin İsrail'e sağlanan askeri yardıma verdiği destek azaldı

ABD'de yapılan anket, seçmenlerin, ülkeleri tarafından İsrail'e sağlanan askeri yardıma verdiği desteğin azaldığını ortaya koydu.

ABD'de seçmenlerin İsrail'e sağlanan askeri yardıma verdiği destek azaldı
[Fotograf: AA]

Connecticut eyaletinde bulunan Quinnipiac Üniversitesince 14-18 Aralık'ta ülke genelinde kayıtlı 1647 bağımsız, 702 Cumhuriyetçi ve 683 Demokrat seçmenin katılımıyla yapılan anket kapsamında, seçmenlere, İsrail'e sağlanan askeri yardıma ilişkin fikirleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre, katılanların yüzde 45'i ABD'nin İsrail'e gönderdiği askeri yardımı desteklediğini ifade etti.

Kasım ayında Quinnipiac'in yaptırdığı ve seçmenlerin yüzde 54'ünün sahip çıktığı askeri yardıma olan destek son ankette yüzde 9 düştü.

Amerikalıların yarıdan fazlası Biden'ın Gazze'ye yönelik politikasını onaylamıyor

ABD'de New York Times ile Siena College Poll tarafından yapılan bir anket de Amerikalıların yaklaşık yüzde 60'ının, Joe Biden'ın İsrail-Filistin sorununu ve Gazze'deki krizi ele alma biçimini doğru bulmadığını, gençlerin ise 4'te 3'ünün Biden'ı bu konuda onaylamadığını ortaya koymuştu.

10-14 Aralık tarihlerinde ABD genelinde kayıtlı 1016 seçmenle gerçekleştirilen anket sonuçları, özellikle gençlerin Gazze konusunda toplumun diğer kesimlerine göre daha duyarlı olduğunu göstermişti.

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