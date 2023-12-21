Filistinli çocuğun "anne" feryadı: Ölmesini istemiyorum

Filistinli küçük Mira, gözyaşları içinde, annesinin yurt dışına çıkarılıp tedavi edilmesi için çağrıda bulunuyor.

Kızının çırpınışlarını çaresiz gözlerle seyredebiliyor sadece...

Küçük Mira'nın annesi de İsrail'in kurbanlarından. Çocuklarına yemek hazırlarken Deyr el Belah'taki hava saldırısında yaralandı. Kafasına şarapnel isabet etti.

Evinde yemek yaparken kafasına şarapnel isabet etti

"Annemin ölmesini istemiyorum. Hayatıma onunla devam etmek istiyorum. Şarapnel parçasının çıkmasını ve annemin yaşamasını diliyorum."

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