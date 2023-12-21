Filistinli çocuğun "anne" feryadı: Ölmesini istemiyorum

Çaresizce sarıldı annesine gözyaşları içinde yardım istedi...
"Annemin ölmesini istemiyorum. Hayatıma onunla devam etmek istiyorum. Şarapnel parçasının çıkmasını ve annemin yaşamasını diliyorum."
Evinde yemek yaparken kafasına şarapnel isabet etti
Küçük Mira'nın annesi de İsrail'in kurbanlarından. Çocuklarına yemek hazırlarken Deyr el Belah'taki hava saldırısında yaralandı. Kafasına şarapnel isabet etti.
Mira'nın annesi şarapnel parçasının yol açtığı hasar nedeniyle artık vücudunu hareket ettiremiyor.
Kızının çırpınışlarını izliyor
Kızının çırpınışlarını çaresiz gözlerle seyredebiliyor sadece...
Filistinli küçük Mira, gözyaşları içinde, annesinin yurt dışına çıkarılıp tedavi edilmesi için çağrıda bulunuyor.