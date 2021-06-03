Fransa'da İletişim şirketi Orange'ın telefon hizmetlerinde meydana gelen arıza, acil numaralara erişimi engelledi.

Arıza çarşamba günü acil çağrı yönlendirme servisinde meydana geldi.

Arıza 5 saat sürdü

Fransa'nın yanı sıra, deniz aşırı toprağı Réunion adasında, polis, itfaiye ve ambulansın da aralarında olduğu servis numaralarına erişim sağlanamadı.

Hükümet kısa sürede alternatif telefon numaralarını devreye soktu.

5 saat süren arıza geri dönülmez kayba yol açtı .

Biri Morbihan kentinde ikisi Réunion Adası'nda, kalp krizi geçiren 3 kişi, kendilerine ambulans geç ulaştığı için kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Tunus ziyaretini yarıda kesti

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin resmi Tunus ziyaretini yarıda keserek Fransa'ya döndü.

Bakan, "Ciddi ve kabul edilemez bir aksaklık" dedi.

Siber kaynaklı mı?

Arızanın siber saldırı kaynaklı olup olmadığına ilişkin araştırma yürütülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, kesintiyi ciddiye aldıklarını belirterek "Yakından ilgileniyoruz" ifadesini kullandı.

Orange şirketi CEO'su da, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kesinti nedeniyle özür diledi.