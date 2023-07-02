Fransa yangın yeri: Olaylı protestolar 5 gündür sürüyor

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylı protestolar 5. gününde de sürüyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Paris başta ülkenin birçok kentinde sokaklar karışmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Protestolarda 5 gece geride kaldı

Protestoların yoğunlaştığı kentlerde konuşlanan zırhlı araçlar ve özel ekiplere karşın sık sık şiddet olaylarına sahne olan protestolar 5. gecesine girdi.

Ayrıca Kolluk kuvvetlerinin Paris'in turistik caddesi Şanzelize'yi tahliye etmesine rağmen protestocular birçok noktadan caddeye girmeye çalışıyor.

"Nael için adalet" sloganları atan göstericilere polis müdahaleye etmeye başladı.

Paris'te kundaklama olayları sürüyor

Barbes semtinde protestocular bir yandan polislere havai fişeklerle saldırırken diğer yandan kurdukları barikatları ateşe verdi.

Paris'in turistik caddesi Şanzelize, yeniden kalabalığa yerini bırakırken alanda yoğun polis sayısı dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te akşam başlayan gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 80'e yükseldiğini açıkladı.

Darmanin, olayların yoğunlaştığı Marsilya'da da 55 kişinin polislerce alıkonulduğunu kaydetti.

[Fotoğraf: Reuters]

Maskeli göstericiler polislere havai fişeklerle saldırdı

Strazburg kentinde de protestolar yeniden alevlenirken göstericiler polislere yoğun şekilde havai fişeklerle saldırdı.Rennes kentinde de protestolar artarken toplanan yüzü maskeli grup polislere havai fişek fırlattı.

Özel kuvvetlerden oluşan ekipler, olayları bastırmak için zırhlı araçlarla müdahaleye başladı.

Polis kısmen tahliye edebildiği turistik Şenzelize Caddesi'nin etrafında devriyeler atarak yağma ve talanları engellemeye çalışırken ara sokaklarda da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yağmalar sürüyor

Olaylı bir gece daha geçiren Marsilya semalarında da jandarma helikopteri devriye atmaya başladı.

Kentte ayrıca polisin gösterileri bastırmak için plastik mermilerle ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi.

Protestocular ayrıca kentte bir araç bayisine girerek içerdeki araçları alarak alandan uzaklaştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Montpellier kentinde de polisler yağmalandığı sırada bir mağazaya baskın düzenleyerek yağmacıları gözaltına almaya çalıştı.

Ayrıca, arabaların ateşe verildiği Maubeuge kentinde bir polis arabası yol ortasında yüzü maskeli bir protestocuya çarptı.

Polisler kaçan göstericiyi araçla takibe başladı.

[Fotoğraf. Reuters]

Bazı kentlerde aşırı sağcılar protestoculara karşı sokaklara indi

Diğer yandan Angers ve Chambery kentinde aşırı sağcı ve yüzü maskeli grupların sokağa inerek göstericileri darbettiği iddia ediliyor.

Twitter paylaşımlarında Angers'deki aşırı sağcı grubun bir grup göstericinin onları hedef almasıyla dağıldığı belirtildi.

Metz kentinde çekildiği belirtilen başka bir görüntüde de ellerinde kılıç bulunan birkaç kişi kameralara yansıyor.

Belediye başkanlarından destek talebi

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, şehir merkezindeki bir mağazanın "gençlerden oluşan bir çete" tarafından yağmalandığını aktardı.

Kentte gerginliğin arttığını belirten Estrosi, yağmaya katılanların kameralar sayesinde polislerce gözaltına alındığını aktardı.

Diğer yandan Fransız televizyon kanalı BFMTV, birçok kentte olayların kontrol dışına çıkması üzerine belediye başkanlarının hükümetten düzenin sağlanması için daha etkili yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

Ülkenin birçok yerinde süren olaylarda şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Fransa Başbakanı Borne, olaylı protestolar nedeniyle Paris'teki kriz merkezine geçti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşamdan itibaren 45 bin polis ve jandarma ile binlerce itfaiyecinin düzeni sağlamak için görevlendirildiğini belirtti.

Başkent Paris'te İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan kriz merkezine geldiği görüntüleri paylaşan Borne, kriz merkezine sahadaki kolluk kuvvetlerine kendisinin ve hükümetinin desteğini göstermek için geldiğini ifade etti.

Şanzelize Caddesi'nin yanı sıra bazı semtlerinde saatlerdir protestolar devam ediyor.

Polis, coplar ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken protestocular, havai fişeklerle kolluk kuvvetlerine karşılık veriyor, kurdukları barikatları ateşe vererek polisleri alandan uzak tutmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Gözaltılar arttı

Öte yandan Fransız televizyon kanalı BFMTV 126'sı Paris'te 65'i Marsilya'da olmak üzere ülke çapında 322 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Marsilya kentinde ayrıca protestocuların attığı havai fişeğin isabet ettiği 2 polis yüzünden yaralandı.

Fransa'daki olaylarda Belediye Başkanı'nın evi yanan araçla hedef alındı

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar yoğunlaşırken L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı.

Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller" ifadesini kullandı.

Öte yandan başkent Paris'in yanı sıra Marsilya kentinde protestolar şiddetle devam ediyor.

Sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin darbesine maruz kalan bir kişinin şuurunu kaybederek yere düştüğü görülüyor.

Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter paylaşımında, akşamdan bu yana başlayan protestolarda ülke genelinde 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden seyahat uyarısı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği de olaylar üzerine seyahat uyarısı yayımladı.

Mesajda, başta Paris olmak üzere, Fransa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının, gösteri alanlarından uzak durmaları ve acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi.

Ne olmuştu?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi.