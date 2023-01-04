Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa, Ukrayna'ya hafif tanklar gönderecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya hafif tanklar göndereceğini aktardı.
Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya barış geri dönene kadar Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusundaki desteğine de devam edeceğini vurguladı.
Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya kaç tane hafif tank göndereceğini açıklamadı.
Etiketler: Fransa Ukrayna Emmanuel Macron Rusya Avrupa Birliği
Son Haberler
- 00:11
- 23:54
- 23:51
- 23:49
- 23:47
Sıradaki Haber
DSÖ'den "COVID-19 tehlikesi devam ediyor" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz