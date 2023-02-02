Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Ukraynalı askerleri Polonya'da eğitecek
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Fransa, AB'nin Ukrayna'ya askeri destek misyonunun bir parçası olarak Ukrayna kuvvetlerini eğitmek için Polonya'ya 150 eğitmen gönderecek.
Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Fransa'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin (AB) Ekim 2022'de üye devletlerdeki merkezlerde 15 bin askeri eğitme hedefiyle Ukrayna Askeri Yardım Misyonunu kurduğunu anımsattı.
Söz konusu misyon kapsamında iki operasyon komutanlığından birinin Polonya'da diğerinin Almanya'da bulunduğunu belirten Jasina, "Fransa, AB'nin Ukrayna Askeri Yardım Misyonu kapsamında Polonya'ya 150 asker gönderecek. Söz konusu askerler Ukrayna kuvvetlerini eğitecek." ifadelerini kullandı.
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