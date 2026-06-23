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Dünya
AA 23.06.2026 21:43

Fransa, tarihinin en sıcak gününü geçirdi

Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa, ülke genelinde ortalama 29,8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapattı. Ülke genelinde yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildi.

Fransa, tarihinin en sıcak gününü geçirdi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gecenin ortalama 21,6 dereceyle Fransa tarihinin en sıcak gecesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, birçok vilayette alarm seviyesinin turuncu ve kırmızıya yükseltildiği kaydedilirken aşırı sıcak havaların ülkede 25 Haziran'a kadar etkili olacağı ifade edildi.

Ülke genelinde gün içinde ortalama sıcaklığın 29,8 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bugünün Fransa tarihinin en sıcak günü olduğu bildirildi.

Yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildi

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, Paris'teki Ulusal Meclis Genel Kurulunda ülkede etkili olan aşırı sıcakların eğitim üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geffray, aşırı sıcaklar nedeniyle ülkedeki yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildiğini, 8 bin okulun ise eğitim öğretim saatlerinde değişikliğe gittiğini kaydetti.

Aşırı sıcaklar Eyfel Kulesi ziyaretlerini de etkiledi

Turistlerin uğrak noktalarından olan Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, sıcak havalar nedeniyle kapılarını bugün ziyarete erken kapattı.

Kulenin önündeki bilgi panosunda yer alan açıklamaya göre, aşırı sıcaklardan dolayı yapı, yerel saatle 16.00'da ziyarete kapatıldı.

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