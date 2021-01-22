2 hafta önce Mali'de Fransa'nın düzenlediği iddia edilen hava saldırısının yankıları sürüyor.

Mali'deki sivil toplum kuruluşlarının ardından, Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü de, saldırıyla ilgili tarafsız soruşturma çağrısı yaptı.

Batı Afrika ülkesi Mali'nin Mopti bölgesindeki, Bounti köyünde 3 Ocak'ta hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda bir düğün hedef alındı, aralarında çocukların da bulunduğu 100 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransız basını Mali'den gelen açıklamaların aksine hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak verdi.

Mali ordusu Fransa'yı destekledi

Aralık ayında bölgedeki operasyon sırasında 5 askerini kaybeden Fransa'nın, saldırıyı misilleme amacıyla düzenlediği ileri sürüldü.

Fransa ise iddiaları reddetti ve bölgedeki terörist hedeflere operasyon düzenlediklerini savundu.

Barkhane Operasyonu'na bağlı güçlerin düzenlediği hava saldırısında sadece teröristlerin vurulduğunu açıkladı.

Mali ordusu da Fransa'nın ifadelerini destekledi.

Fransa'nın 5 bin askeri Barkhane Operasyonu sebebiyle bölgede

Mali'deki sivil toplum kuruluşları da geçen hafta, bölgedeki hava saldırısıyla ilgili bağımsız soruşturma talep etmişti.

Fransa, terörist gruplarla mücadele etme gerekçesiyle, Barkhane Operasyonu çerçevesinde Mali, Moritanya, Çad, Nijer ve Burkina Faso'da 5 bin asker bulunduruyor.