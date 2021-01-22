Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika kıtasında Covid-19'dan can kaybı 83 bine yaklaştı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bin 893'e ulaştı.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 381 bin 34'e yükseldi.
Covid-19 nedeniyle 82 bin 893 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 821 bin 948'e çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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