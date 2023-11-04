Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2023 00:05

Fransa Gazze'de vurulan Fransız Enstitüsü için İsrail'den gerekçe istedi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Fransız Enstitüsünün vurulmasına ilişkin İsrail makamlarından gerekçe istediğini açıkladı.

Fransa Gazze'de vurulan Fransız Enstitüsü için İsrail'den gerekçe istedi

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, Gazze'deki Fransız Enstitüsünü vurduklarına ilişkin kendilerini bilgilendirdiği belirtildi.

Saldırı sırasında hiçbir çalışanın ve Fransız vatandaşının Enstitüde olmadığı kaydedilen açıklamada, İsrail makamlarından "derhal" hangi gerekçe ile Fransız Enstitüsünü vurma kararı aldığını bildirmesi istendi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Fransa'nın Gazze'deki sivil kayıpların sayısından "ciddi endişe" duyduğu ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) tesislerine ve personeline yönelik saldırılarının kınandığı belirtildi.

Gazze'deki Fransız Enstitüsü, yurt dışında Fransızca ve Fransız kültürünü yaymak için faaliyet gösteren Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı 150'den fazla enstitüden biri niteliğindeydi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, el-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Fransa İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu itiraf etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:31
Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de çatışmalar durmazsa insani felaket daha da kötüleşecek
00:23
Heniyye: İsrail ABD desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuyor
00:18
Honduras İsrail'deki büyükelçisini geri çağırdı
00:12
Oxfam: Gazze'nin güneyinde 2 milyon kişi belirsizlikle karşı karşıya
00:00
İsrail Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu itiraf etti
23:53
Ankara'da 4 bin 212 sikke ele geçirildi
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı
İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ