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Dünya
AA 03.11.2023 23:44

Kızılhaç: Şifa Hastanesi yakınındaki saldırıların korkunç görüntüleri kabul edilemez

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, Şifa Hastanesi yakınındaki hasta ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kızılhaç: Şifa Hastanesi yakınındaki saldırıların korkunç görüntüleri kabul edilemez

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, X sosyal medya platformundan İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında hastalara ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü görüntülerinin Saraybosna'daki Markale pazar yerinin 28 yıl önce bombalanmasını hatırlattığını belirten Rocca, "Bu görüntüler kabul edilemez. Sivillerin, ambulansların, doktorların, hastanelerin her zaman korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu belirtilmişti.

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