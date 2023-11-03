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Dünya
AA 03.11.2023 23:28

İsrail Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin giriş kısmını ve ambulansları bombalaması sonucu hayatını kaybedenler arasında bir gazetecinin de olduğu bildirildi.

İsrail Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir gazeteciyi daha öldürdü
[Fotograf: AFP]

Filistin Gazeteciler Sendikası, "Gazeteci Heysem Harara, Şifa Hastanesi girişindeki katliamda şehit oldu." açıklamasını yaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine bağlı Er-Ra'y Haber Ajansı da çalışanı olan Harara için taziye mesajı yayımladı.

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Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Saldırının ilk gününden itibaren halkımıza yapılan zulmün görüntülerini ve bu Nazi işgalcisinin suçlarını yabancı dillerde aktarma arzusundaki meslektaşımız Harara, bugün medya şehitleri yolculuğuna katıldı."

Filistin Gazeteciler Sendikasına göre, Harara'nın ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 28'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şifa Hastanesi'nin giriş kısmını ve ambulansları bombalaması sonucu 13 Filistinlinin öldüğünü, 26 Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştu.

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