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Dünya
AA 04.11.2023 00:00

İsrail Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu itiraf etti

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırdığı, yakıt girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde saldırılardan kaçanların sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansı vurduğunu doğruladı.

İsrail Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu itiraf etti

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.

AA muhabirinin sorusu üzerine, İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi olan son bir aydır adeta sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansın hedef alındığını itiraf etti.

İsrail ambulans konvoyunu vurdu: Çok sayıda can kaybı var
İsrail ambulans konvoyunu vurdu: Çok sayıda can kaybı var

İsrail ordusunun yoğun bombardımanına maruz kalan, dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre yaklaşık 500 bin kişi BM merkezlerine sığındı.

İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı
İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı

Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralananlar ve onların yakınları dahil on binlerce yerinden edilmiş Filistinli, Şifa Hastanesi'ne sığınmış durumda.

Gazze'de en çok kadın ve çocuklar öldürüldü
Gazze'de en çok kadın ve çocuklar öldürüldü

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Şifa Hastanesi yakınlarında hasta ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü, görüntülerin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı tüm dünyaya yaralılar için çağrı yapmıştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nden yaralıların taşınması için yerel saatle 16.00'da Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkacaklarını bildirmişti.

Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yapmıştı.

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