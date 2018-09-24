Fransa eğitimden kısıp savunmaya para harcayacak

Fransa'da Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 2019 bütçe tasarısının detaylarını paylaştı.

Tasarıya göre hükümet, gelecek yıl eğitim, istihdam ve konuttan kısıp, savunma, adalet ve iç güvenliğe kaynak ayıracak. Buna göre, gelecek yıl maliye, eğitim ve çalışma bakanlıklarından 8 bin 396 devlet memurunun işine son verilecek. Griveaux, bunun yanında 2 bin 153'ü İçişleri, bin 300'ü Adalet ve 466'sı savunma olmak üzere toplamda 4 bin 232 yeni memur kadrosunun açılacağını duyurdu.

2019 bütçesinden Savunma Bakanlığı'na ayrılan pay artırıldı. Tasarıya göre, bakanlığın bütçesi 1,7 milyar avro artırılarak toplamda 35,89 milyar avroya çıkarıldı. Adalet Bakanlığı bütçesi yüzde 4,4 artışla 7,29 milyar avro, İçişleri Bakanlığı bütçesi ise yüzde 1,65 artış ile 13,54 milyar avro olarak belirlendi.

2019 bütçesinde en fazla kesintinin yapıldığı bakanlık Çalışma Bakanlığı olarak dikkati çekti. Buna göre 2018 bütçesinde 15,2 milyar avro pay ayrılan Çalışma Bakanlığı'na gelecek yıl yüzde 19,38 oranında kesinti ile 12,23 milyar avro pay ayrılacak.

Tasarıda Tarım Bakanlığı bütçesinde yüzde 10 kesinti öngörülürken, Dışişleri Bakanlı bütçesi ise yüzde 4,9'luk kesinti ile 2,72 milyar avroya gerileyecek. Bakanlığın kadrosunda "Yurt Dışında Fransızca Eğitimi Ajansı" hariç, gelecek yıllarda yüzde 10 küçülmeye gidilecek.

Tasarıya göre 2019 bütçe açığının 16,4 milyar avro artarak 98,7 milyar avroya yükseleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA