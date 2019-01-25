Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için düzenlenen müzakere toplantıları çerçevesinde ülkenin güneyindeki Bourg-de-Peage semtinde yaklaşık 300 vatandaş ile bir araya geldi.

Sorunları dinleyen Macron, Fransızların yılda bir kez ödediği ev vergisinin ülkede sosyal açıdan adaletsizliklere neden olduğunu belirterek, bu vergiyi kaldıracaklarını ifade etti.

Ülkede ev vergisinin miktarı, evin konumu ve metrekaresine göre değişiyor.

Macron, yaza kadar da finans yasası çıkaracaklarını söyledi.

Gün içinde Valence kentinde 60 belediye başkanı ile de görüşen Macron, müzakere toplantıları başladığından bu yana ilk kez vatandaşlarla bir araya geldi.

Müzakere toplantıları 15 Mart'a kadar sürecek. Macron yönetimi bu toplantıları düzenleyerek sarı yeleklilerin eylemlerinin neden olduğu sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor. Fransızlar aynı zamanda hükümet tarafından internette oluşturulan bir platformda konulara ilişkin fikirlerini ve önerilerini beyan edebiliyor.

Macron'un nisan ayında yeni eylem planını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA