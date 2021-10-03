Konuya ilişkin açıklama Fransız ordusundan yapıldı.

Ordu sözcüsü Pascal Ianni, bu sabah iki uçak için uçuş planının yapıldığını ancak Cezayir tarafının Fransız uçaklarının kendi toprakları üzerindeki uçuşlarını durdurduğunu öğrendiklerini söyledi.

Ianni, bunun Sahel bölgesindeki operasyonlarla ilgili önemli bir sonucunun olmayacağına vurgu yaptı.

Macron'un sözler tepki toplamıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçlamış, "Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı?" ifadesini kullanmıştı.

Cezayir de Paris'teki büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırdığını açıklamıştı.

Fransa'nın "kara lekesi"

Fransa'nın, Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.