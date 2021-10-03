Libya sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan tekne durduruldu.

Teknede yakalanan yaklaşık 500 düzensiz göçmenin umut yolculuğu, Libya açıklarında son buldu.

Düzensiz göçmenler, göçmen yardım merkezine götürüldü.

Libya: Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin geçiş noktası

Libya son yıllarda Orta Doğu ve Afrika'dan, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

BM Mülteci Ajansına göre bu yılın başından beri, Libya sahil güvenlik ekipleri Avrupa'ya gitmek isteyen 25 binden fazla düzensiz göçmen yakaladı.

Bu yıl Libya açıklarında bin 100'den fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetti.