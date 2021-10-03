İngiltere’de Metropolitan Polis Teşkilatı yetkilileri Sarah Everard cinayetiyle polise duyulan güvenin "sarsıldığını" kabul etti. Yaşananlardan ders çıkarılacağı vurgulandı.



Metropolitan polisi bir erkek polis memurunun şüpheli davrandığını düşünen kadınlara tavsiyelerde bulundu.



Kadınlara 999'u aramaları veya yardım istemek için "yoldan geçen birine bağırmaları, bir eve koşmaları ya da el sallayıp bir otobüs durdurmaları" önerildi.

[Fotoğraf: AP]

Açıklama, kadınların güveninin nasıl yeniden kazanılacağına ilişkin tartışmaların teşkilatın üzerindeki baskıyı artırması üzerine yayımlandı.



Ayrıca "Sivil polisin meşruiyetini sorgulayın" uyarısı da yapıldı.



"Bir sivil polisin tek başına" vatandaşlardan herhangi biriyle iletişim kurmasının "alışılmadık" olduğu vurgulandı.



Polise güvenin yeniden inşa edilebilmesi için Londra'nın kalabalık bölgelerinde ek 650 yeni polis görevlendirilecek.

[Fotoğraf: AP]

Polise ömür boyu hapis cezası

Sarah Everard, 3 Mart'ta Londra'nın güneyindeki Clapham bölgesinde akşam saatlerinde evine dönerken kaybolmuştu. 33 yaşındaki kadının cansız bedeni günler sonra ormanlık alanda bulunmuştu.



Olay protesto gösterilerine yol açtı. Everard'ı vahşice öldüren polis memuru ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.