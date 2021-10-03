Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AP, AFP
Kabil'de bombalı saldırı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda Eidgah Camii'nin hedef alındığı aktarıldı.
Olay yerinde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Söz konusu camide, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in geçen hafta vefat eden annesi için merasim düzenlendiği belirtildi.
Patlamadan sonra silah sesleri
Patlama noktasına yakın yerde bulunan bir dükkanın sahibi, patlamanın ardından silah sesleri duyduğunu söyledi.
Bölgeye gelen ambulansların yaralıları Kabil Acil Hastanesi'ne taşıdığı kaydedildi.
Etiketler: Afganistan Kabil Taliban
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