Ostiense ve Portuense bölgelerini birbirine bağlayan 131 metre uzunluğundaki Demir Köprü'de yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, gece saatlerinde söndürdükleri yangının, hasarlı bir gaz borusundan kaynaklandığı bildirdi.

Yangında herhangi bir yaralanmanın olmadığı aktarılırken çevre semtler saatlerce elektriksiz kaldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kara yolu trafiğinde kullanılan köprü, güvenlik kontrolleri yapılana kadar süresiz olarak kapatıldı.

1863 yılında inşa edilen ve orijinal ismi Ponte dell' Industria (Endüstri Köprüsü) olan köprü, inşa edildiği dönemde çoğu köprünün taştan yapılmış olması nedeniyle "Demir Köprü" olarak isimlendiriliyor.