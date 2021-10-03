Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak'ın Enbar vilayetinde polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği açıklandı.
Irak’ın Enbar bölgesi Operasyon Komutanı Nasır Gennam Enbar'da bir polis karakolunun bomba yüklü araçla hedef alındığını duyurdu.
Saldırıda aracın imha edilip, şoförün polis güçlerince etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Gennam, saldırıda polis ekiplerinde herhangi bir maddi zarar ya da can kaybının olmadığını dile getirdi.
Etiketler: Irak
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