Irak’ın Enbar bölgesi Operasyon Komutanı Nasır Gennam Enbar'da bir polis karakolunun bomba yüklü araçla hedef alındığını duyurdu.

Saldırıda aracın imha edilip, şoförün polis güçlerince etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Gennam, saldırıda polis ekiplerinde herhangi bir maddi zarar ya da can kaybının olmadığını dile getirdi.