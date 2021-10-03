BBC'deki habere göre, Honduras'ın kuzey kıyılarının yaklaşık 70 kilometre açığındaki Karayip adası Guanaja'da dün çıkan yangında yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, yangında 4 kişinin yaralandığını, en az 200 ev ve iş yerinin hasar gördüğünü ifade etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Guanaja'da çok sayıda ev alevler içinde kaldı.

Yangının nasıl başladığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.