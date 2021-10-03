Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Honduras'ın Guanaja Adası'nda yangın: 4 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
Orta Amerika'da yer alan Honduras'ın Guanaja Adası'nda çıkan yangında 4 kişi yaralandı, en az 200 ev ve iş yeri hasar gördü.
BBC'deki habere göre, Honduras'ın kuzey kıyılarının yaklaşık 70 kilometre açığındaki Karayip adası Guanaja'da dün çıkan yangında yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Yetkililer, yangında 4 kişinin yaralandığını, en az 200 ev ve iş yerinin hasar gördüğünü ifade etti.
[Fotoğraf: Reuters]
Guanaja'da çok sayıda ev alevler içinde kaldı.
Yangının nasıl başladığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Yangın
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