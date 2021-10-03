Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz’de tek yanlı eylemleri sürüyor. Bu kez Rum yönetimi provokatif adım attı.

Sözde rum kesimi kıta sahanlığında bir araştırma gemisinin faaliyetlerde bulunacağını duyurdu.

Araştırmanın Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde olması Ankara’nın tepkisine yol açtı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Yunanistan'ın son dönemdeki Türk kıta sahanlığını ihlal girişimlerine, Rum yönetiminin bu son kararının da eklendiğine dikkat çekildi.

Doğu Akdeniz’de gerginlik

Rum Yönetimi'nin Kasım ayında adanın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.

"Tüm bu tek yanlı eylemler Doğu Akdeniz’de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir" denildi.

Bu girişimlere karşı sahada ve masada gerekli adımların atıldığı vurgulandı. Üçüncü ülkelere bu eylemlere alet olmamaları mesajı verildi.

Açıklamada, "Ülkemiz Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir" mesajı verildi.

KKTC GKRY'yi uyardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Rum Yönetimine tepki gösterdi.

“Rum kesiminin bu tek yanlı faaliyetleri Kıbrıs Türk Halkının haklarının ihlali anlamına gelmektedir” ifadesi kullanıldı.

Rum yönetiminin bölgede gerginliği tırmandıran agresif tavırlarına rağmen Türk tarafının her zaman uzlaşmacı bir tutum sergilediği vurgulandı.

"Rum tarafının bu konudaki yaklaşımı ise her zaman yapıcı önerilerimize kulak tıkamak ve kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürmek olmuştur denildi"

Bu ihlalleri sürdürmesi halinde de Türkiye ile birlikte kararlılıkla eş değer ve eş zamanlı adımları atmaya devam edileceği vurgulandı.