ABD Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün üçüncü yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kaşıkçı'nın anısına, ifade özgürlüğünü, her yerde gazetecilerin, aktivistlerin ve muhaliflerin korunmasını savunmayı taahhüt ediyoruz" ifadesi yer aldı.

“Kaşıkçı cinayeti benzeri suçların tekrarlanmaması için asım atıyoruz”

Kaşıkçı cinayeti benzeri suçların tekrarlanmaması için adımlar atıldığı vurgulandı.

Bu çerçevede gazeteci ve muhaliflere baskı uygulayan hükümetlerin hedef alındığı, bu bağlamda ilgili kişilere vize kısıtlamaları getirildiği hatırlatıldı.

Denizaşırı muhalifleri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi vatandaşına vize kısıtlamaları getirildiği bilgisi paylaşıldı.