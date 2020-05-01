Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı açıklamada, "Fransa, 28 Nisan'da Afrin'de düzenlenen ve sivil halkın içerisinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınıyor" sözlerini kullandı.

Mühll, ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'de çatışmaların durdurulmasına yönelik çağrılarını desteklediğini ifade etti.

11'i çocuk 40 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etmiş, terör örgütü PKK/YPG'nin bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu ile düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.