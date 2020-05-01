ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e hizmet ettiğini öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütü, Pekin yönetimini hedef aldı.

Örgütün Çin Temsilcisi Dr. Gauden Galea, koronavirüsün kökenine dair inceleme taleplerinin mazeret gösterilmeden reddedildiğini duyurdu. İngiliz medyasına konuşan Dr. Galea, Çin'den gelen vakalarla ilgili verilerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Geç önlem alma suçlaması

Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik "geç önlem alma" suçlamasına da değinen Galea, "Sadece Çin'in bize rapor ettiği kadarını biliyorduk" dedi.

ABD Başkanı Trump ise tartışmaları bir adım öteye taşıdı. Virüsün kökeninin, Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvar olduğuna ilişkin kanıtları gördüğünü söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ise uzmanların, virüsün insan yapımı olmadığı ve genetiğiyle oynanmadığı sonucuna ulaştığını açıkladı.

Salgının Çin'deki bir laboratuvardan yayıldığı ya da enfekte hayvanlarla temas yoluyla yayıldığı iddialarının hala araştırıldığı belirtildi.

"Dava için yasal değişiklik hazırlanıyor"

Amerikan Washington Post gazetesi de benzer bir iddia ortaya attı. Gazete, yaklaşık 10 yıldır Çinli birçok bilim insanının yarasalar üzerine araştırma yaptığını, bölgede yaşayanlardan kan örnekleri aldığını yazdı. Çalışmalarla ilgili 40'tan fazla makalenin yayınladığını da belirtti.

Gazete, Trump yönetiminin Pekin'e misilleme yapma hazırlığında olduğunu da öne sürdü. Haberde, ABD vatandaşlarının Çin'e dava açmasının önünün açılması için yasal değişiklik hazırlandığı ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları "uydurma" diyerek bir kez daha yalanladı.