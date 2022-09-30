ABD’nin Florida eyaletini dün akşam saatlerinde kategori 4 seviyesinde vuran Ian Kasırgası, ülkede büyük yıkıma yol açtı.

ABD tarihinde görülen en güçlü 5’inci kasırga olan Ian'ın Florida’yı terk etmesinin ardından tahribat gün yüzüne çıktı. Çok sayıda yol, köprü ve binada ağır hasar oluştuğu görüldü.

Florida Acil Durum Yönetimi yaptığı açıklamada, bölgede yürütülen çalışmalar sırasında şimdiye kadar en az 500 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

En az 13 kişi hayatını kaybetti

Florida'nın Lee İlçesi Şerifi Carmine Marceno, “Yüzlerce ölüm olduğundan eminim, kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var” ifadelerini kullanarak, bölgede şu ana kadar hayatını kaybeden 5 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Charlotte ilçesinde yetkili Chris Constance, County'de 6, yerel bir acil durum yönetim yetkilisi Osceola ilçesindeki bakımevinde 1, Volusia İlçesindeki yetkililer ise 74 yaşındaki bir adamın havuzunu boşaltmaya çalışırken hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yaklaşık 5 bin Ulusal Muhafız sahada

Florida Valisi Ron DeSantis'in Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 5 bin Florida Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra komşu eyaletlerden 2 bin Ulusal Muhafızın karadaki operasyonlara yardım ettiği aktarılarak, toplam 800 kişiden oluşan 8 ekibin arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Açıklamada ayrıca, 200'den fazla sığınma evinde yaklaşık 34 bin kişinin misafir edildiği aktarıldı.

Elektrik kesintileri için 42 bin teknisyen görevde

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle elektrik direklerinin hasar gördüğü Florida’da, elektrik şebekesinde meydana gelen hasar sonucu 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Florida Valisi Ron DeSantis'in Ofisi, 42 bin teknisyenin, elektrik kesintilerini çözmek için dün geceden bu yana aralıksız çalıştığını belirtti.