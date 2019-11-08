Finlandiya'nın Hailuoto adasında 30 metre genişliğindeki Marjaniemi plajı yumurta biçimindeki buz kütleleriyle doldu.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü bunun nadir görülen bir doğa olayı olduğunu açıkladı.

Böyle bir olayın yaşanması için hava sıcaklığı, kumlu plajın eğimi ve dalga boyunun belirli koşullarda bir araya gelmesi gerekiyor.

Aynı olay daha önce de Rusya'da yaşanmıştı.

Kaynak: İHA