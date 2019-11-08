Dünya
Finlandiya'da plajı buzdan yumurtalar kapladı08 Kasım 2019 Cuma 16:11 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 17:02
Finlandiya'da olağan dışı bir doğa olayı yaşandı. Bir plaj, yumurta biçimindeki buz kütleleriyle doldu.
Finlandiya'nın Hailuoto adasında 30 metre genişliğindeki Marjaniemi plajı yumurta biçimindeki buz kütleleriyle doldu.
Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü bunun nadir görülen bir doğa olayı olduğunu açıkladı.
Böyle bir olayın yaşanması için hava sıcaklığı, kumlu plajın eğimi ve dalga boyunun belirli koşullarda bir araya gelmesi gerekiyor.
Aynı olay daha önce de Rusya'da yaşanmıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler: plaj Finlandiya buz