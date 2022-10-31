Fingrid'in Ağ Operasyonları Müdürü Arto Pahkin, Bloomberg'e verdiği demeçte, kontrollü kesintiler devam etmezse, ortaya çıkan kontrolsüz elektrik kesintilerinin "insanların ölümüne yol açabileceği"ni söyledi.

Tesis, elektrik mevcudiyetiyle ilgili büyük belirsizlikler nedeniyle önümüzdeki kış boyunca potansiyel elektrik kesintileri konusunda defalarca uyarı yaptı.

Uyarılar, Rusya'nın elektriğin ödemesini yapmaması nedeniyle Finlandiya'ya elektrik tedarikini durdurmasının ardından geldi.

Rus enerjisi, İskandinav ulusunun toplam arzının yalnızca küçük bir bölümünü oluştursa da, teslimatların kaybı, Finlilerin birkaç kötü seçenek arasında seçim yapmak zorunda kalmasına neden olabilir.

Finlandiya'da kışın sıcaklıklar genellikle eksi 20 derecenin altına düşerken, şehirler yılın en karanlık aylarında günde altı saatten az ışık alır.

Bu, Finlandiya'yı AB enerji krizine karşı özellikle savunmasız hale getiriyor ve güç kaybı, sakinleri birkaç saat içinde yaşamı tehdit eden koşullara maruz bırakıyor.

Aynı zamanda Finlandiya'nın elektrik kesintilerine diğer AB üye ülkelerinden çok daha iyi hazırlandığı bildiriliyor.

Ülke 1974'ten beri ulusal bir şebeke arızası yaşamamış olsa da, nüfus her zaman böyle bir risk için plan yapmaya teşvik edildi.

Komşu İsveç ve Norveç'in aksine, ülke çok az yerel enerji kaynağına sahip ve fosil yakıt enerjisinin neredeyse tamamını ithal etmek zorunda.