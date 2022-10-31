Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) internet sitesinde yer alan habere göre uzmanlar, Washington'un söz konusu B-52 konuşlandırma planının Çin'i hedef aldığını belirtti.

Plana göre ABD, Darwin şehrinin güneyindeki Tindal hava üssünde dev uçaklar için bir tesis inşa etmeyi planlıyor.

Altı adede kadar B-52 uçağının park edebileceği "filo operasyonları tesisi" isimli yapı için detaylı planlar hazırlandı.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nden Becca Wasser, bu uçakların Avustralya'nın kuzeyine konuşlandırılmasının, Tayvan'a yönelik saldırı hazırlıklarına karşı Çin'e uyarı olduğunu söyledi.

B-52'ler, 60 yıldan fazla süredir ABD Hava Kuvvetleri'nin belkemiği olarak nitelendiriliyor.