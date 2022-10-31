Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kiev'de patlama sesleri
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.
Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, bu sabah Kiev'de bir dizi patlama sesi duyuldu.
Yaşanan yaklaşık 10 patlamanın ardından, Kiev'den yükselen dumanların görülebildiği bilgisi paylaşıldı.
Ukrayna'nın kuzey, doğu ve merkez bölgelerinden de füze saldırıları rapor edildi.
Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, şehrin kritik altyapısının 2 füzeyle hedef alındığını açıkladı.
Rusya, Kerç Köprüsü'ndeki patlamadan Kiev'i sorumlu tuttuktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmıştı.
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