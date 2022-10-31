Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, bu sabah Kiev'de bir dizi patlama sesi duyuldu.

Yaşanan yaklaşık 10 patlamanın ardından, Kiev'den yükselen dumanların görülebildiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna'nın kuzey, doğu ve merkez bölgelerinden de füze saldırıları rapor edildi.

Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, şehrin kritik altyapısının 2 füzeyle hedef alındığını açıkladı.

Rusya, Kerç Köprüsü'ndeki patlamadan Kiev'i sorumlu tuttuktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmıştı.