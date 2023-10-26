Parçalı Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2023 17:25

Finlandiya: Balticconnector boru hattına zarar verildiği sırada Çin gemisi bölgedeydi

Finlandiya Başbakanı Orpo, Estonya ile Finlandiya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattının iki hafta önce zarar görmesine dair, "Hasarın meydana geldiği sırada bu bölgede Çin gemisi bulunuyordu. Şimdi bu geminin rolünü bulmak için Çin ile işbirliği yapıyoruz. Bizimle iyi bir işbirliği yapacaklarına söz verdiler" dedi.

Finlandiya: Balticconnector boru hattına zarar verildiği sırada Çin gemisi bölgedeydi

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için Brüksel'e gelen Orpo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orpo, Balticconnector boru hattının AB'nin stratejik enerji altyapısının bir parçası olduğuna işaret ederek, bu boru hattına verilen zarar sonrasında tamamlanan araştırmanın ardından "net bir tablo"nun oluştuğunu bildirdi.

Balticconnector boru hattının iki hafta önce "dış etkenler" nedeniyle zarar gördüğünü anımsatan Orpo, "Hasarın meydana geldiği sırada bu bölgede Çin gemisi bulunuyordu. Şimdi bu geminin rolünü bulmak için Çin ile işbirliği yapıyoruz. Bizimle iyi bir işbirliği yapacaklarına söz verdiler." ifadelerini kullandı.

Orpo, İsrail'de yaşanan duruma ilişkin soru üzerine İsrail'in kendini savunma hakkının olduğunu fakat insan haklarına da özen göstermesi gerektiğini kaydetti. Orpo, "İnsani yardımların Gazze'ye ulaşmasını sağlamalıyız. Benim için en önemlisi insani yardım alabilmeleri ve bunu nasıl yapacağımızın yolunu bulmamız. Bunu nasıl yapacağımıza dair tüm kapıları açık tutmak istiyorum." diye konuştu.

Bölgede ateşkes ilan edilmesine yönelik düşüncesinin sorulduğu Orpo, "insani yardım ulaşmalı" yanıtını verdi.

ETİKETLER
Finlandiya Çin Estonya
Sıradaki Haber
Gazze için insani yardım taşıyan 12 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ile bağlantımızı kaybettik
23:29
'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu
23:13
Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
23:06
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
23:49
BM Genel Kurulu'nda insani ateşkes çağrısında bulunulan tasarı kabul edildi
22:55
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimal mümkün olacak
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ