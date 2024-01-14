Filistinliler, Gazze'deki göletin taşması ve evlerin atık sular altında kalmasından endişeli

İsrail'in 7 Ekim'de başladığı yıkıcı saldırılarının kanalizasyon şebekesini tahrip etmesi, Gazze kentinde yağmur sularının toplanması için tahsis edilen Şeyh Rıdvan Göleti'ne atık suların sızmasına neden oldu.

Hem İsrail'in aralıksız saldırıları ve bu saldırılarda binalarının ve teçhizatının hedef alınması hem yakıt kıtlığı nedeniyle hizmetlerinin çoğunu sunamaz duruma gelen Gazze Belediyesi de göletteki suyu tahliye edemiyor.

Bölge halkının endişesi

Şeyh Rıdvan Göleti yakınlarındaki El-Manara Mahallesi sakinlerinden Filistinli Muhammed el-Hadari, yaptığı açıklamada göletin taşması ve bölgenin sular altında kalmasının kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.

Göletin her yıl dolduğunu söyleyen Hadari, 2013 yılında yağmur sularıyla dolan göletin taştığını, zemin ve birinci katlardaki evlerin sular altında kaldığını aktardı.

Hadari, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları sonrası geniş alanların tahrip olduğunu, bölgenin alt yapısının değiştiğini bunun da olası bir taşkını kaçınılmaz kıldığını ifade etti.

Şeyh Rıdvan Göleti'ndeki pompalama sisteminin yakıtın olmaması nedeniyle durduğunu belirten Hadari, Arap ülkelerine, El-Manara Mahallesi'nin maruz kaldığı bu tekrarlayan soruna müdahale etme çağrısında bulundu.

"Kalabalık nüfusa sahip bölge için bir felaket"

Başka bir mahalle sakini Nail el-Yazıcı ise İsrail'in birkaç hafta önceki saldırılarında evinin kısmen zarar gördüğünü söyledi.

Yazıcı, "Bölgedeki nüfus da göz önüne alınırsa Şeyh Rıdvan Göleti'nin taşması durumunda kesin bir felaket yaşanacak" diye konuştu.

İsrail'in bölgeyi hedef alan yoğun saldırıları ve oluşan yıkım nedeniyle çok sayıda kişinin yerlerinden edildiğini aktaran Yazıcı, bunun yanı sıra binlerce kişinin de tehcire maruz bırakıldığını kaydetti.

Yazıcı, "Şiddetli yağışların kanalizasyonla karışan gölet suyunun taşmasına, bunun da sağlık ve çevre felaketlerine, hastalıkların yayılmasına yol açmasından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yardım sağlanması çağrısında bulunan Yazıcı, olası bir felaketin önüne geçmek amacıyla göletin pompalarını çalıştırmak için bölgeye yakıt tedarik edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yüzlerce ev kanalizasyon suyu altında kalabilir"

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhanna ise söz konusu durumun taşıdığı riske dair "Biriken su seviyesinin kritik seviyelere ulaşmasıyla Şeyh Rıdvan Göleti taşabilir ve çevresindeki yüzlerce ev kanalizasyon suyu altında kalabilir" dedi.

Bu göletin yağmur sularını toplamak için yapıldığını ifade eden Muhanna ancak İsrail ordusunun kanalizasyon şebekesini hedef alması nedeniyle atık suyun göletteki suya karıştığını belirtti.

Sözcü Muhanna, göletin içerisindeki suyu denize boşaltacak pompaları çalıştırmak için gerekli yakıtın tükendiğini kaydetti.

Belediyenin kasım ayından bu yana herhangi bir şekilde yakıt tedarik edemediğini dile getiren Muhanna, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere ait kurumlara, pompaların çalıştırılması için gerekli yakıtın sağlanması çağrısında bulundu.