İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen son saldırılarda yıkılan evlerin molozları arasında, İngiltere merkezli El-Hayr Vakfı'nın kurduğu iftar sofrasında 650 Filistinli bir araya geldi.
El-Hayr Vakfı Proje Birimi Koordinatörü Recep Atallah, son saldırılarda evleri yıkılan kişilere verdikleri iftarla, ramazan ayında biraz olsun onların sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.
İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.
Kaynak: AA