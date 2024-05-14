Filistinli kız çocuğunun okul çantası "göç çantası" oldu

Gazzeliler, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana pek çok kez yerlerinden edildi. İsrail, Gazzelileri defalarca "güvenli bölge" olduğu iddialarıyla oradan oraya sürükledi ve en son güneydeki Refah kentine sürdü.

Ancak İsrail ordusu bununla da kalmayıp uluslararası düzeydeki tüm uyarıları göz ardı ederek 6 Mayıs'ta, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi. 7 Mayıs'ta kente kara saldırısı başlatan İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını ele geçirdi, 10 Mayıs'ta da Refah'a kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" karar verdi.

Refah'a yönelik saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte göçler de hız kazandı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) göre, 6 Mayıs'tan bu yana Refah'tan yaklaşık 450 bin kişi zorla yerinden edildi.

Refah'tan göç etmek için hazırlık yapanlar arasında Filistinli "Şaat" ailesi de var. Ancak aile, yakıt kıtlığı nedeniyle yaşanan ulaşım sıkıntısından ötürü göç etmekte zorlanıyor. Üstelik güvenli hiçbir yerin olmadığı Gazze Şeridi'nde nereye gideceklerini de bilmiyor.

"Bu çantayla okula gitmem gerekirdi"

Oyuncaklarını ve okumayı sevdiği kitaplarını yanına alan Filistinli kız çocuğu Tala, araçları olmadığı için Han Yunus'un batı bölgesine yürüyerek gitmeleri gerektiğini, üstelik orada onları karşılayacak kimse bulunmadığını ve çadırlarının da olmadığını anlattı.

Okul çantasını gösteren Tala, "Bu çantayla okula gitmem gerekirdi ama şimdi onunla göç ediyorum" dedi.

"Biz matematik görmedik, sadece şehitlerin sayılarını hesap etmeyi öğrendik"

Matematik, fen bilgisi gibi derslerin yerine savaş ve ölüm gördüklerini söyleyen Tala, "Çantanın içinde okumayı sevdiğim kitaplarım var. Mesela fen bilimleri kitabım, ama ben bilim görmedim, sadece savaş gördüm. Matematik kitabım, ama biz matematik görmedik, sadece şehitlerin sayılarını hesap etmeyi öğrendik" ifadelerini kullandı.

Cep telefonundaki fotoğraflarına bakan Tala, geçmiş güzel günlerin artık birer anıdan ibaret olduğunu dile getirdi.

Bitmeyen göç

İsrail'in, insanların tedavi olmak, ticaret yapmak ve güvende olmak için yöneleceği tek yer olan Refah'a gireceğini hiç düşünmediklerini ifade eden Tala, diğer kentlerin hayalet şehre döndüğünü ve Gazze Şeridi'nde güvenli yer kalmadığını vurguladı.

Savaştan, oradan oraya göç etmekten çok yorulduklarını dile getiren Tala, "İsrail ordusu, Gazze halkından önce güvenli olduğu iddiasıyla Han Yunus'a göç etmelerini istedi. Sonra Gazze ve Han Yunus halkından güvenli diye Refah'a gitmelerini istedi. Şimdi de hem onlardan hem de Refah halkından Han Yunus'a gitmelerini istiyor" diye konuştu.

Daha önce ailesiyle mutlu bir hayat yaşadığını ve okula gittiğini dile getiren Tala, şimdi ise okulunun yıkıldığını, arkadaşlarının öldüğünü ve hayatın çok zorlaştığını söyledi.

Filistinli kız çocuğu, savaşın bir an önce bitmesi ve eski hayatına dönme temennisinde bulundu.